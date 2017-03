Sénégal: Gouvernance scolaire - La COSYDEP démarre ses auditions publiques par Tambacounda

Il n'y a pas de doute, la Société africaine de raffinerie (SAR) telle qu'elle existe et fonctionne est… Plus »

Les frais de déplacement pour les examens du CFEE, du BFEM et du Bac, représentaient 2,5% de ce budget, soit 121,5 millions de francs CFA, là où le fonctionnement représentait 0,86% du budget (41,9 millions). Le financement lié aux contrats de performance était de l'ordre de 289.5 millions. Les quatre IEF de la région s'étaient partagées 122,169 millions et les contrats avec les "daaras" dans le cadre du PAQUEEB étaient évalués à 41,158 millions.

"Ce programme cherche à surveiller les ressources injectées dans le secteur de l'éducation et de la formation, à engager les communautés à mieux s'approprier les questions d'éducation, à faire en sorte que le partage des données sur l'éducation devienne un exercice classique et ordinaire", a dit Cheikh Mbow, coordonnateur national de la COSYDEP.

Organisées pour la première fois, ces auditions s'inscrivent dans la phase 2 du programme "Sunu budget" devant être exécuté par la COSYDEP dans les régions de Tambacounda, Kédougou, Kolda et Sédhiou, en partenariat avec l'ONG 3D et avec l'appui de l'USAID.

