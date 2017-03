Afrique du Sud: «A United Kingdom», Roméo et Juliette au pays de l'apartheid

Fils d'émigrés indiens, Ahmed Kathrada fut un membre éminent de l'ANC et très proche ami et… Plus »

Reste un tableau remarquable de l'Afrique sous tutelle britannique. On y découvre aussi deux acteurs extraordinaires, Rosamund Pike et David Oyelowo. Ce dernier, à 40 ans, s'impose comme l'un des meilleurs acteurs britanniques de sa génération.

Ruth et Seretse, c'est un conte de fées qui tourne au scandale d'État, Roméo et Juliette au pays de l'apartheid. Ici, le racisme est à double sens. Ruth est rejetée par sa famille, car elle épouse un Noir. Mais Seretse, lui aussi, est renié par les siens, provoquant une crise politique majeure dans le royaume.

« Je vais te dire une chose sur moi que personne ne peut deviner », dit le jeune étudiant africain à sa fiancée, une blonde Londonienne : « Je suis le petit fils d'un roi et bientôt je vais monter sur le trône... » Ainsi commence l'histoire d'amour entre Seretse, roi du Bechuanaland, et Ruth, sa femme, immortalisée par les tabloïds comme la Reine blanche.

