Pour l'encourager, l'organisation lui a remis un téléphone Smartphone 4G MTN, un jeu de Scrabble, un bon de pressing et des livres pour la classe de troisième. Sow Alassane Erika occupe la deuxième place et Moi-Byonne Honora Camelia la troisième place.

Âgée de 14 ans et élève au collège CPRED de Pointe-Noire, elle a remporté la première édition du concours d'orthographe inter-écoles, dénommé « Spell Me ».

Ils étaient près d'une trentaine au départ à prendre part à cette compétition qui s'est déroulée en deux phases. La première phase a été celle de la dictée et la deuxième phase, celle de l'épellation des mots. Huit élèves ont été retenus pour la grande finale, dont quatre à Pointe-Noire et quatre autres au Kouilou.

Quelques parents d'élèves, enseignants, inspecteurs pédagogiques et cadres de la direction départementale de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation se sont réunis pour assister à cet événement historique qui valorise la langue française.

Organisée par le Leo Club Pointe-Noire Océan Bleu en partenariat avec les directions départementales du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire et du Kouilou, la première édition du concours d'orthographe inter-écoles « Spell Me » a été remportée par Arlene Louisa Mabiala. La finale a eu lieu le 25 mars dans la ville océane en présence de Guy Serge Mayeko, directeur départemental du livre et de la lecture publique du Kouilou.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.