Congo-Kinshasa: Vie des partis - Le RDPS tente de mobiliser sa base dans le Kouilou

Accompagné d'autres responsables de son parti à l'occasion d'une visite de travail dans le département du Kouilou, le président national du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (Rdps), Jean Marc Thystère Tchicaya a été chaleureusement accueilli les 24 et 25 mars par les membres de ce parti dans les diverses localités du département qu'il a visitées.

En effet pour la direction de ce parti, à travers cet accueil remarquable, l'on pourra lire et constater les relations qu'entretiennent le sommet et la base du Rdps au Kouilou d'une part et d'autre part, l'attachement et l'engouement des membres de ce parti conformément au lancement officiel de la campagne nationale d'adhésion débutée depuis le 14 février dernier.

Répondant aux questions des journalistes, Jean Marc Thystère Tchicaya a expliqué que c'est en sa qualité de président national du Rdps, qu'il entreprend ces descentes. Les membres du parti se sont dit très satisfaits de cette descente, car il est bien difficile pour eux de séparer ces visites à d'autres activités de travail impliquant exclusivement leur chef du parti en tant que membre du gouvernement de la République.

«Cet important accueil réservé par des membres et militants de ce parti explique le fait que je suis le président national du Rdps, mais il faut bien préciser les choses la présente visite dans les localités du Kouilou obéit à un projet du gouvernement de la République basé sur le renforcement des capacités des producteurs notamment les apiculteurs, les maraichers, pêcheurs et vanniers mené par les partenaires internationaux à savoir l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) », a précisé Jean Marc Thystère Tchicaya.

S'exprimant ainsi pour la présence du président national de leur parti à Tandou Ngoma, Jean Magloire Ngoma, Loemba et Martine Tati Ngoma, membres du Rdps de cette localité ont déclaré : « Jean Marc Thystère Tchicaya est un homme politique de type nouveau qui sait traduire les aspirations des membres, militants et sympathisants de son parti en des actions concrètes. Notre leader est sur la bonne voie laissée par son père notamment le président fondateur du Rdps, jean Pierre Thystère Tchicaya. Pour cette raison et conformément aux actions du parti qu'il mène au niveau national en général, au Kouilou et à Pointe-Noire en particulier, les membres du parti entretiennent unanimement l'idée selon laquelle, qui a vu le père a vu le fils, qui veut dire, qui a vu le père Jean Pierre Thystere Tchicaya a déjà vu son fils Jean marc Thystère Tchicaya », ont lâché ces militants du Rdps

Rappelons que cette visite de travail a conduit le président de ce parti dans les localités du Kouilou comme Tinchibota, Ntchela, Kondi, Sia Louvakou, Ngoumbi, Tandou Ngoma, Dzambi, Madingo-Kayes. A l'approche des élections législatives, sénatoriales et locales, cette visite pourra être perçue à la fois comme un moyen pour le Rdps de mesurer la température et la mobilisation des électeurs à travers dans ces localités. Le Rdps pourra aussi constater le dynamisme, l'engagement militant de ses membres à l'orée de ces futures échéances. Créé le 19 octobre 1990, le Rdps fait partie de la famille de la majorité présidentielle Il a pour devise, unité démocratie progrès.