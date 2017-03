Congo-Brazzaville: Le MCDDI Poto-Poto doté d'un nouveau bureau exécutif

Ce bureau exécutif, qui compte au total quinze membres, a été investi le 25 mars à Brazzaville, par Euloge Landry Kolélas, président national du Mouvement congolais pour la démocratie et développement intégral (Mcddi).

Le nouveau bureau exécutif du MCDDI Poto-Poto, troisième arrondissement de Brazzaville, est dirigé par Romuald Poaty, en qualité de président, chargé de l'orientation et de l'organisation. Il est secondé par Juvénal Olenga, secrétaire chargé de l'organisation, et de Alex Banzounzi, élu secrétaire chargé de la communication et de la modélisation.

Dans le même bureau, Brenn Bongo Taty a été élu secrétaire chargé des questions juvéniles, président de la jeunesse du MCDDI dans cet arrondissement.

Par la même occasion, il a été mis en place, une commission de discipline et de contrôle dirigée par Christian Mboyaka, suivi de Thierry Safou, en qualité de vice-président.

La mise en place du bureau exécutif du MCDDI Poto-Poto, s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de restructuration des instances que ce parti vient de lancer.

Dans son mot de circonstance, le président national a affirmé que le renouvellement des instances dirigeantes de Poto-Poto visait deux objectifs fondamentaux.

Il s'agit de bien structurer le parti au sein des arrondissements et surtout de préparer, avec plus de sérénité et de sûreté, les élections qui pointent à l'horizon.

« Je serai toujours à vos côtés pour contribuer à la renaissance du MCDDI à Poto-Poto, parce que Poto-Poto est un arrondissement historique pour notre parti. Je vous invite à vous mobiliser massivement aux élections législatives qui s'annoncent », a affirmé le président national du MCDDI au nouveau bureau élu.