Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite - Thernand Mboumba préoccupé par le mauvais classement de Nathaly's

Après quatorze journées du championnat national d'élite, le président actif du football club Nathaly's, Thernand Mboumba a exprimé son inquiétude face aux mauvaises performances de son club. C'était au cours d'un entretien avec les Dépêches de Brazzaville

Le nouveau promu de la Ligue de football du Kouilou au championnat national d'élite peine à s'imposer dans la cour des grands. Sur quatorze matchs joués, Nathalys a trois victoires, un nul et onze défaites.

Avec 10 points au compteur, la jeune équipe du Kouilou est dernière au classement provisoire soit, 18e dans un championnat mené par le FC Otoho qui a également fait sa montée en ligue d'honneur cette saison.

Cette situation inquiète les dirigeants du club ponténégrin qui veulent vite trouver des solutions. « Nous sommes choqués parce que depuis que ce club a été créé on ne s'est jamais figuré au dernier classement d'une quelconque compétition et on ne peut pas se permettre d'y rester longtemps », s'est indigné le président actif du club, qui à la même occasion a annoncé la mise en place d'une cellule de crise pour essayer de voir le niveau de la situation et essayé de vite retrouver les solutions capables de ramener le FC Nathaly's à un meilleur niveau par rapport au championnat.

Evoquant quelques raisons de cette faiblesse, il a souligné que : « L'équipe en elle-même n'a pas eu assez de temps pour mieux se préparer, juste le temps de recruter quelques joueurs capables de nous accompagner. Nous avions eu à peine trois semaines de préparation, il fallait se plier en quatre pour essayer d'avoir un nombre de joueurs ».

De même, l'immaturité des joueurs a été egalement épinglée. « Nous sommes en train de recruter, rentrer en contact avec les clubs pour avoir la possibilité d'obtenir les joueurs expérimentés. Je suis sûr que d'ici la phase retour, nous allons faire de bonne prestation et nous allons régler beaucoup de problèmes», a-t-il indiqué.

La victoire du FC Nathaly's face à Otoho n'était pas un exploit

Thernand Mboumba a souligné que : « Nous sommes derniers du championnat certes mais, tous ceux qui ont suivi ce match diront que ce match n'était pas un exploit pour Nathaly's.

Nous sortons tous de la Ligue2 nationale, nous étions dans la zone B et Otoho dans la zone A, c'était un match dans un match. Nous avions juste prouvé que nous méritions notre montée en ligue supérieure et raison de plus, nous avions joué à domicile donc il était évident qu'on gagne », a-t-il martelé.

Enfin, il s'est rejoui de l'interruption du championnat par la fédération suite aux journées FIFA car, le club en a profité pour finaliser certaines choses.