Congo-Brazzaville: Ligue 1 - Cara a manqué le coche à Pointe-Noire

Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) avait presque réussi à détrôner l'AS Otoho de la première place du classement provisoire jusqu'à ce que le penalty tiré à trois reprises par le joueur de La Mancha ne rétablisse l'AS Otoho dans ses droits.

La Mancha et Cara se neutralisent un but partout. Cara revient sur les talons de l'AS Otoho d'autant plus qu'il n'y a qu'un petit point qui les sépare. Les Aiglons vont sans nul doute regretter l'issue de la rencontre.

Après avoir réussi à battre pour la première fois l'AC Léopards et ouvert le score face à La Mancha en match en retard de la 4e journée dès la 2e minute grâce à un but d'Eric Kandza, les Aiglons se voyaient déjà enfiler le plus beau costume de leader du championnat.

Mais la fin du match, très douloureuse, a ramené les Brazzavillois à la réalité du terrain. Ils concèdent un penalty à la 86e minute. Un penalty qui a été tiré trois fois.

Selon les reporters de la radio nationale, Wolfrigon Mongondza avait réussi à stopper les deux premières tentatives. La décision de l'arbitre obligeait La Mancha à tirer pour la troisième fois. Cette fois-ci , le gardien aiglon ne pouvait rien.

En partageant les points, le Cara (27 points) laisse filer une énorme occasion de reprendre la tête du championnat à l'AS Otoho (28 points). Comme la compétition à ses réalité, c'est maintenant l'Etoile du Congo qui se permet de chasser les Aiglons.

Les Stelliens ont donné la preuve le dimanche, en écrasant le FC Kondzo (5-0) en match en retard de la 6e journée. Rox Oyoh Thoury, auteur d'un quadruplé (15e, 27e 58e et 87e minute), a été le bourreau du FC Kondzo.

L'autre but de vert et or a été inscrit par Eric Yema à la 22e minute. L'Etoile du Congo retrouve le trio de tête avec 24e points. Elle peut même revenir à la hauteur des Aiglons (27 points), en cas de victoire ce mercredi, face à Tongo FC en match en retard de la 11e journée.

Après avoir concédé sa deuxième défaite au championnat, l'Ac Léopards s'est relevé pour défendre son titre . le club de Dolisie a battu difficilement à Brazzaville, la Jeunesse sportive de Poto-Poto sur un score de (2-1) en match remis de la 13e journée.

Roméo Mabandza avait ouvert le score à la 60e minute pour la JSP. Hermann Prestone Lakolo a égalisé à la 74e minute avant que Rozan Varel ne donne la victoire aux Fauves du Niari à la 83e minute. L'AC Léopards occupe actuellement le 5e rang avec 21 points.

Il est devancé par La Jeunesse sportive de Talangaï, qui a battu Tongo FC (4-3) en ouverture de la 15e journée.

Les fauves du Niari pourraient lui voler la vedette s'ils s'imposent ce mercredi à Dolisie face à l'Interclub en match en retard de la 11e journée. Toujours dans le cadre de cette 15e journée, Patronage Sainte-Anne a pris le meilleur sur les Jeunes Fauves (2-0).

Le classement provisoire

1-AS Otoho (28 points+6) ; 2-Cara (27 points+20) ; 3- Etoile du Congo (24 points+12) ;4- La Mancha (23 points+10) ;5- JST (23 points+2) ; 6- AC Léopards (21 points+8), 7- Interclub (21 points+6) 8-Patronage (19 points+0) ; 9- SMO (17 points-7);10 - Nico-Nicoyé (16 points+0) ; 11- ASK (16 points-4) 12- Jeunes Fauves (15 points-3) ; 13- AS Cheminots (15 points-7) ; 14- Tongo FC (14 points-9) ; 15 JSP 13 points-6; 16-Diables noirs 12 points-6; 17-FC Kondzo (11 points-3) ; 18-FC Nathaly's (9 points-13).