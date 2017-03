Congo-Kinshasa: Négociations - La Cenco fait le constat de l'impasse politique

« La mission des évêques était de faire se parler les uns et les autres pour trouver ensemble une solution. Ce pari a été gagné, et dans le déroulement des travaux on a beaucoup obtenu, a-t-il déclaré. Maintenant il y a deux points qui bloquent et font problème, et ce malgré les propositions faites par la Cenco.

En lieu et place de la plénière et de la signature prévue, c'est le président de la Conférence épiscopale nationale congolaise qui a pris la parole. Un discours en forme de bilan de ces trois rounds de négociations sous l'égide de l'Eglise catholique.

