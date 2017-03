Congo-Brazzaville: Prince Arnie Matoko présente Un voyage à New York

Prince Arnie Matoko est diplômé de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM). Magistrat de formation, il est passionné de littérature depuis le collège. Il a déjà publié trois recueils de poèmes, à savoir «Mélodie des larmes», «Sous les ailes de l'aurore» et «Ces fruits de mon jardin intérieur».

Des nouvelles qui ont pour titres: Le cadeau empoisonné, je n'aime pas le mari de ma mère, la femme jardinière, la traversée, le mari cocufié, Mawa, la jolie, Trop c'est trop et un voyage à New York, la nouvelle phare de l'ouvrage qu'est l'histoire d'un jeune nommé Francis qui fuit son pays en proie à une guerre fratricide pour trouver refuge aux Etats-Unis d'Amérique.

Un voyage à New York est une œuvre littéraire qui comprend huit nouvelles. Dans un style clair, limpide et direct, qui se démarque de tout formalisme rhétorique, Prince Arnie Matoko à travers ses nouvelles explore divers thèmes tels les injustices, l'immigration, le racisme, les crimes, la violence, etc...

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.