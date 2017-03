La femme a aussi droit à la liberté d'expression, de ne pas être tenue en esclavage, d'avoir un procès équitable, l'égalité devant la loi, la liberté de circulation, une nationalité, se marier et former un foyer, un travail, un salaire égal pour un travail égal.

Pour sa part, la directrice générale de l'intégration de la femme au développement, Arlette Raymonde Bakou a rappelé à la lumière de la déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres traités que tout individu a droit à la vie, la liberté et la sûreté de sa personne.

« Il est donc impérieux d'informer régulièrement la femme sur ses droits afin qu'elle s'en approprie et qu'elle soit à mesure d'exprimer sa liberté en tant que personne humaine qui mérite respect et considération », a-t-elle signifié, avant de rappeler que la femme congolaise dispose de plusieurs atouts dans son émancipation. A cet effet, elle a besoin d'un encadrement meilleur pour marquer ses pas vers le développement.

De même, de nombreuses femmes sont laissées pour compte après une longue vie maritale sans dommages et intérêts. Devant ces situations humiliantes, la femme se voit obligée de mener une vie de débauche comme moyen de survie et d'offrir à sa progéniture une éducation requise.

A l'occasion de la célébration de leur 15ème anniversaire, la Mutuelle des épouses des officiers de la Police (MEOP) a animé le 25 mars à Brazzaville, une causerie-débat sur « les droits et libertés de la femme » et « la santé de la reproduction », deux thèmes jugés importants, à en croire les organisatrices de la cérémonie.

