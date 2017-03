Le Mfac et ses partenaires ont prévu également organiser une tombola à l'issue de laquelle les lauréats gagneront de nombreux lots, parmi lesquels les ordinateurs portables ; les splits et bien d'autres articles de valeur.

Melcha Bankounkou, jeune fille de la même tranche d'âge, a occupé le deuxième rang et a bénéficié d'un prix et d'une enveloppe de 300.000 Fcfa.

« Je suis très émue d'avoir remporté cette course féminine. Je n'y croyais pas car c'est pour la première que je participe à une course », s'est réjouie l'heureuse gagnante.

A l'issue de la course, Melvie Moundzonguélé, jeune écolière de moins de 20 ans, a raflé la mise en bravant cette distance en moins de trente minutes seulement. Cette amateur athlète a bénéficié d'un trophée et d'une enveloppe de 500.000 Fcfa de la part du Mfac.

Cette course de la parité appelée « La Congolaise », a été organisée dans le cadre du mois de la femme. Elle a mobilisé environ huit cents femmes et jeunes filles, âgées de 16 à 65 ans, venues de tous les arrondissements de Brazzaville.

Le Mouvement des femmes actives du Congo (Mfac), a organisé le 26 mars à Brazzaville, une course populaire féminine dite de l'égalité et la parité. Au lieu de cinq-cents attendues, près de 800 femmes se sont présentées à cette course populaire féminine, à l'issue de laquelle Melvie Moundzonguélé a raflé la mise en moins de trente minutes.

