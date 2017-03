Le Groupement d'associations Bana Congo ( GABC), présidé par Rock Akindou a lancé, le week-end dernier au marché Maman Mboualé, situé au quartier 68 dans le sixième arrondissement Talangaï, son programme d'assainissement et de salubrité intitulé « Brazza propre ». Il vise à encourager les populations des différents quartiers de Brazzaville en vue de contribuer au renforcement des politiques de lutte contre l'insalubrité.

Selon le représentant du président de cette association, Golden Nguié, ce geste est destiné à encourager les jeunes brazzavillois à œuvrer au renforcement de la lutte contre l'insalubrité dans les différents quartiers de la ville capitale. Ceci, afin d'éradiquer aussi certaines épidémies causées par l'insalubrité observée dans nos arrondissements.

« Cet acte témoigne indubitablement notre volonté de soutenir les actions de nos autorités compétentes. D'autant plus que, malgré les efforts du gouvernement et des autorités municipales, les problèmes en matière d'assainissement se posent encore avec acuité dans les quartiers.

Ce marché par exemple depuis sa mise en fonction n'a jamais reçu un coup de balai », a précisé Golden Nguié, spécifiant que le marché Maman Mboualé qui constitue un bijou pour les populations du quartier 68 est désormais doté de matériel aratoire.

Et, pour pérenniser cette action, l'association vient de créer la « journée de salubrité et d'assainissement des quartiers et marchés de Brazzaville ».

Par ailleutrs, déplorant le comportement qu'affiche certaines populations, Golden Nguié a déclaré que le problème d'assainissement de nos quartiers ne devrait pas être la seule prérogative des autorités municipales, mais devrait aussi intéresser les jeunes et les habitants de ces quartiers.

« L'option prise par le président de notre plate forme est d'inciter les jeunes et les populations à rendre propres les édifices publics et à aimer la propreté. Mais, la réussite de cette politique d'assainissement nécessite que les jeunes soient associés et unis.

Les problèmes de salubrité sont liés à notre santé », a-t-il reconnu avant de souligner que ce projet s'étendra dans les département du Congo et regroupera à Brazzaville tous les jeunes des différents quartiers du nord et du sud sans distinction.

Appréciant de son côté ce geste, l'une des vendeuses a souhaité que celui-ci ne soit pas le dernier. « Nous sommes très contents de cet acte humanitaire. Parce que, c'est une manière de nous encourager », a-t-elle reconnu.

Golden Nguié a conclu la cérémonie en soulignant que la vision du GABC est de regrouper les jeunes de tous les arrondissements de Brazzaville afin de leurs rappeler les devoirs civiques qui leurs incombent en les poussant à prendre conscience du danger de vivre dans un milieu insalubre et entouré d'immondices.

Notons que le GABC œuvre aussi dans les domaines social et culturel.