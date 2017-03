Congo-Kinshasa: Décrispation de la situation politique - Moïse Moni Della plaide pour l'implication du Nonce apostolique

D'une manière générale, la délégation de Conadé a sollicité du Représentant du Pape de bien vouloir s'impliquer encore une fois en accompagnant la RDC vers des élections libres, transparentes et démocratiques et cela, par l'application stricte de l'accord du 31 décembre 2016. « Car, par la non-application dudit accord, le pays sera ingouvernable du fait que toutes les institutions du pays sont constitutionnellement illégitimes et par conséquent démissionnaires », a souligné le Conadé.

Par ailleurs, au cours de l'audience, cette délégation de Conadé a, en outre, suggéré au Nonce apostolique « de continuer à faire pression sur le Gouvernement afin que la décrispation soit totalement appliquée ». Le Conadé a, en effet, fait observer que jusqu'à ces jours, certains prisonniers politiques et d'opinion croupissent injustement dans des prisons et d'autres se retrouvent en exile par la simple volonté du pouvoir en place. Cette formation politique a particulièrement cité le cas de Moïse Katumbi. Mais aussi, le Conadé a dit avoir plaidé pour que la décrispation s'élargisse même aux prisonniers des droits communs qui, ayant purgé leurs peines, continuent à passer leurs séjours dans des prisons dans un silence assourdissant des autorités carcérales.

Le mobile de cette visite était de prime à bord, a expliqué ce parti dans un communiqué rendu public, de présenter leurs remerciements au Nonce et particulièrement au Pape François, pour son implication personnelle au dénouement de la crise qui secoue le pays, en soutenant les travaux de médiation conduits par la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) « dont l'un des préalables était la décrispation du climat politique qui passe par la libération des prisonniers politiques et d'opinion qui a occasionné notre libération bien que provisoire ».

