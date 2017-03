Algérie: Législatives - Les médias seront destinataires mardi de deux circulaires sur l'éthique professionnelle

Le ministre a estimé que des "avancées structurelles" ont été accomplies et ont permis à la femme de "jouer pleinement un rôle effectif aux plans politique, économique et social".

Pour ce qui est du thème du jour, le ministre a exprimé sa "fierté" quant à la "place honorable" qu'occupent les femmes dans le secteur de la communication tant au plan quantitatif que qualitatif et ce, "grâce à la politique éclairée du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a œuvré à la constitutionnalisation du principe d'égalité entre hommes et femmes".

"Nous adresserons mardi aux médias audiovisuels publics et privés deux circulaires portant sur l'éthique du métier et la nécessité de respecter les règles professionnelles", a déclaré le ministre à l'occasion de la restitution d'une étude intitulée "femmes et médias en Algérie : situation socio-professionnelle et visibilité".

