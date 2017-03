Afrique: Amical - Match interrompu entre Sénégal et Côte d'Ivoire

Au retour des vestiaires, sur un corner;, Simon Deli accroche Balde Keita dans la surface de réparation. Sadio Mané transforme le penalty. Mais les Eléphants ne doutent pas longtemps. Gohi Bi Cyriac trompe Abdoulaye Diallo sur une belle passe en profondeur. Mais on n'ira pas plus loin.

Pour un duel ouest-africain, la fête a été tout simplement gâchée. Pourtant sur le terrain, tout avait bien démarré avec des actions de part et d'autre en première période. Le Sénégal se voit même refuser logiquement un but pour charge sur le goal Gbohouo.

