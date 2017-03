Algérie: 1er salon international de textile et de mode du 2 au 5 avril à Oran

Oran — Un premier salon international de textile et de mode "Textile-expo" sera organisé du 2 au 5 avril à Oran, avec la participation de 150 exposants, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Cette manifestation, qui se tiendra au Centre des conventions d'Oran (CCO) "Mohamed Benahmed", verra la participation de plus de 90 exposants étrangers de la Tunisie, du Portugal, de la Turquie, de la Chine, de l'Inde et des Etats unis d'Amérique (USA), selon la même source.

Ce salon, organisé par la Sarl "cg com Event" sous le patronage du ministère de l'Industrie et des Mines et en collaboration avec la wilaya d'Oran, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie (CCIO) et l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), constituera un espace de promotion de la production nationale dans ce domaine, d'échange d'expériences et de prospection de marchés, a-t-on souligné.

Un riche programme a été concocté pour la circonstance comportant des conférences et des défilés de mode, en plus de l'exposition de différents produits de textile, de cuir, de prêt à porter, de matières premières, d'équipements et d'accessoires, a-t-on indiqué.

Les conférences seront animées par des spécialistes reconnus mondialement et aborderont des thèmes traitant, entre autres, de l'innovation dans le domaine de textile, de la redynamisation de ce secteur, des solutions technologiques dans les domaines du textile et du cuir, des derniers cris de mode, du partenariat algéro-tunisien dans le domaine et des entreprises naissantes.

Un défilé de mode verra la présence de stylistes et modélistes d'Algérie et de l'étranger, a-t-on annoncé dans un communique de presse.