Maroc: Salhi s'adjuge l'ultra marathon de Ouarzazate

Initiée par l'Association des marathoniens de Ouarzazate sous le signe "Le sport au service du développement du tourisme", cette compétition vise à contribuer à la promotion du tourisme et du sport au niveau de la province et à mettre en exergue les potentialités de la région.

L'Ethiopienne Bezuyhu Ma a dominé la course féminine en 33mn48s, talonnée par les Marocaines Kaltoum Bouasrya et Hajiba Hasnaoui avec un chrono de 34mn00s et 34mn23s respectivement.

Par ailleurs, la course de 10 km a été remportée par le Marocain Abderrahmane Kachir qui a parcouru la distance en 22mn50s, suivi de l'Ethiopien Negassa Hailu (22mn51s) et de l'autre Marocain Aziz Lahbabi (22mn 52s).

Chez les dames, la compétition a été dominée par les athlètes marocaines. Ainsi, Hanane El Bahjaoui est arrivée en tête de la course avec un temps de 01:54:24, suivie de Hasnae Zahi (1:56:31) et Chaimae Jad (02:00:27).

Salhi a gagné la course avec un chrono de 01:32:54 suivi de ses compatriotes Mustapha Houdadi (01:32:55) et Azeddine Feraaoun (01:33:35).

