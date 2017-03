Algérie: Législatives 2017 - 1826 meeting programmés pour la campagne électorale

La permanence de wilaya d'Alger de l'HIISE a procédé jeudi dernier au tirage au sort pour la numérotation des bulletins de vote des partis politiques et listes indépendantes qui prennent part à la course électorale dans le territoire de la wilaya d'Alger. Ces bulletins sont numérotés de 1 à 17.

Les candidats sont libres de choisir entre les séances matinales et celles du soir étalées de 9 H et 19H, pour effectuer leurs interventions électorales, a fait savoir M. Hassaine.

La permanence de wilaya d'Alger de l'HIISE a procédé par la suite, en présence d'un huissier de justice et de représentants des partis politiques et des listes indépendantes concernés par ce processus, au tirage au sort de ces sites en vue d'une répartition équitable entre les 17 listes pour y effectuer leur campagne électorale du 9 au 30 avril.

1826 meeting seront programmés au profit des partis et listes indépendantes en lice pour les élections législatives du 4 mai dans le cadre de la campagne électorale, a indiqué le responsable qui présidait le tirage au sort pour l'attribution de salles et lieux réservés à l'organisation des rassemblements électoraux précisant que 83 salles et lieux publics seront affectés à cette fin.

