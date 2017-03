Afrique du Nord: L'Algérie une force de proposition en matière de résolution des conflits et de lutte antiterroriste

Une voie de règlement qui préserve la souveraineté et l'unité des pays arabes, loin de toute ingérence", a-t-il souligné, rappelant que l'"Algérie a toujours eu son approche et sa contribution en matière de résolution des conflits. Et ce dossier est l'un des plus importants dans l'ordre du jour de ce sommet".

"Au contraire elles (les interventions militaires) compliquent les situations et conduisent au chaos", a affirmé le ministre. "Nous avons toujours suggéré le règlement pacifique et le dialogue pour le règlement des crises, qu'il s'agisse de la Libye, de la Syrie ou du Yémen.

Interrogé par l'APS, en marge de la réunion ministérielle préparatoire au sommet arabe prévu mercredi en Jordanie, sur les proposions de l'Algérie concernant la résolution des conflits et la lutte contre le terrorisme, M Messahel a déclaré qu'il y a deux questions qui préoccupent les pays arabes, à savoir "la multiplication des conflits et les moyens de les régler ainsi que le phénomène du terrorisme".

Mer Morte (Jordanie) — Le ministre de Affaires maghrébine, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a indiqué lundi à la Mer Morte (Jordanie) que l'Algérie constitue une "force de proposition" au sein des fora arabes en matière de résolution des conflits et de lutte contre le terrorisme

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.