Le compte rendu fait sur www.prc.cm se contente d'évoquer l'entretien de 30 minutes et la belle photo prise entre le couple présidentiel. Sans rien dire du contenu des échanges : « Rien n'a filtré de l'entretien à huis clos entre le Chef de l'Etat et le Souverain pontife.

Et au lendemain de la rencontre, le site de la présidence de la République du Cameroun s'est bien gardé de faire quelque allusion à l'interpellation sur le respect des droits humains et des droits des minorités.

Une formulation qui renvoie à la situation vécue par les populations camerounaises des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais on notera bien l'allusion faite au « respect des droits humains et des

L'échange entre les deux hommes a porté, à côté d'autres sujets, sur « l'importance de favoriser la cohésion nationale, en valorisant la richesse des traditions historiques et culturelles variées du pays dans le respect des droits humains et des droits des minorités ».

