Maroc: Sensibilisation des éleveurs de volaille aux dangers du virus de la grippe aviaire

Les perspectives du secteur au centre d'une rencontre à Marrakech. L'Association nationale des producteurs des viandes de volailles (APV) a organisé récemment, à Marrakech, une rencontre régionale de communication et de sensibilisation en faveur des éleveurs de ce secteur sous le thème "Quel avenir pour le secteur des volailles à Marrakech à la lumière des multiples contraintes?".

Organisée en collaboration avec la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc et l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), cette rencontre vise à accompagner les éleveurs des volailles en les sensibilisant quant aux dangers du virus de la grippe aviaire faible et en les initiant aux mesures susceptibles de limiter sa propagation à travers notamment des vaccins tout en améliorant la qualité et la production, rapporte la MAP.

S'exprimant à cette occasion, le président de l'APV, Aziz El Arabi, a relevé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de manifestations prévues dans les différentes régions du Royaume en vue d'éclairer les éleveurs des volailles des différentes techniques pour améliorer la productivité d'élevage.

Il a également mis l'accent sur les mesures nécessaires pour élever les volailles dans des conditions sanitaires de manière à garantir une viande propre à la consommation.

M. El Arabi a de même précisé que le Maroc compte quelque 8.000 éleveurs de poulet et 300 éleveurs de dinde, assurant ainsi une production quotidienne de 1.500 tonnes de la viande blanche, soit l'équivalent de 600.000 tonnes annuellement, dont 500.000 t de viande de poulet et 100.000 t de viande de dinde, avec un investissement total de 8,6 milliards de dirhams.

M. El Arabi n'a pas manqué de mettre en avant les efforts fournis par la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc, face aux conditions climatiques et aux épidémies qui peuvent menacer la production du secteur, ajoutant que, selon les statistiques de 2016, le secteur réalise un chiffre d'affaires de 21,5 milliards de dirhams et offre plus de 106.000 postes de travail direct et 245.000 postes indirect.

Lors de cette rencontre encadrée par des professionnels du secteur de la sécurité sanitaire, les participants ont traité de plusieurs thèmes relatifs à "La sécurité sanitaire du secteur avicole dans les fermes d'élevage", "La situation du marché des volailles" et "L'état du secteur des volailles au Maroc".