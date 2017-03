Cameroun: Dimako et Doumé - Qui veut aller loin...

Suivie immédiatement après par le meeting d'anniversaire et la grande marche de soutien où l'ensemble des militants a loué le leadership du président Paul Biya, face au péril de Boko-Haram et les réponses apportées aux revendications dans certaines parties du pays.

Le chef de la délégation départementale permanente, Benjamin Amama et les membres des bureaux respectifs des sections OJRDPC, OFRDPC et RDPC en ont discuté au cours de deux séances de travail dans lesdites unités politiques, vendredi dernier. C'est l'Hôtel de ville de Dimako qui a abrité la réunion avec la section Haut-Nyong nord II, peu avant midi.

