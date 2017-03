Cameroun/Guinée: Lions indomptables - A l'épreuve de la Guinée

Le week-end dernier en amical en France, la Guinée a fait match nul contre le Gabon (2-2). La dernière confrontation entre le Cameroun et la Guinée date de la CAN 2015, sanctionnée par un score de parité (1-1).

Il s'agira également de corriger les déchets techniques observés durant la rencontre. D'autant qu'en face, il y aura une équipe de Guinée déterminée à s'offrir le scalp du champion d'Afrique. Absent de la dernière CAN, le Syli national se prépare déjà pour la phase de groupe des qualifications de la CAN 2019.

Mais pour le technicien belge, il sera aussi question de voir si ses joueurs ont enfin compris que la CAN est derrière et qu'il faut se remettre au travail dans la perspective de la coupe des Confédérations qui approche à grands pas.

Une ambiance détendue, des joueurs qui s'entendent comme larrons en foire... Si l'on en croit les images et vidéos des Lions indomptables qui inondent en ce moment les réseaux sociaux, on peut être rassuré sur l'état d'esprit dans la tanière.

