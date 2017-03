Cameroun: Délais de passage au port de Douala - On peut mieux faire

D'après lui, ce handicap a rallongé de cinq jours et en moyenne, le temps de cette déclaration. Sans compter le temps que requièrent le transfert et la validation des paiements afférents à l'importation effectués en dehors de la banque partenaire de l'agent vérificateur.

C'est donc l'avant-dédouanement qui ferait traîner les opérations. La question de l'utilisation de l'outil informatique par les importateurs qui font une déclaration d'importation, ajoute Richard Mfeugwang, également chef d'une entreprise spécialisée dans les opérations du commerce extérieur, a effectivement été envisagée durant le dernier Cameroon Business Forum et prise en charge comme telle par les douanes et le fisc.

