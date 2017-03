Algérie: Les relations historiques et privilégiées unissant le pays et le Qatar saluées à Alger

Aicha Yousef Omar al Hamad Al-Mannai effectue une visite en Algérie à l'invitation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique pour animer des conférences sur "le dialogue entre les religions et les civilisations".

Lors des entretiens, les deux parties ont évoqué "l'importance du dialogue entre les religions et les civilisations dans la promotion de l'image de l'Islam auprès des sociétés occidentales qui ne font plus la différence entre l'Islam et les actes de violence commis par les groupes extrémistes".

Alger — Le président de l'Assemblée Populaire Nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa a salué lundi lors de l'audience qu'il a accordée à la doyenne de la faculté des études islamiques à l'université de Qatar, Aicha Yousef Omar al-Hamad al-Mannai, les relations "historiques et privilégiées" unissant l'Algérie et le Qatar.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.