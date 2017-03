Afrique du Nord: 28e Sommet arabe - Le commerce inter-arabe toujours faible

Il a mis l'accent, dans le même contexte sur "la nécessité" de créer l'union douanière arabe et la mise en œuvre de la coopération inter arabe bilatérale et régionale en matière de reconnaissance mutuelle des certificats de conformité.

M. Al Kabariti a évoqué les entraves auxquelles fait face le développement du commerce inter arabe tels que les taxes et les impôts imposés par certains pays arabes et l'interdiction de commercialiser des produits arabes sur les marchés d'autres pays par crainte de voir leurs marchés inondés.

"Le monde arabe possède les fondements essentiels à la réalisation de l'intégration économique et du développement global outre un marché favorisant cette intégration grâce à l'immensité géographique du monde arabe et à sa position géostratégique et géopolitique", a indiqué l'intervenant.

Dans une déclaration à l'APS à l'occasion du 28ème Sommet arabe prévu mercredi à Amman, M. Al Kabariti a indiqué que le commerce inter-arabe "est toujours faible en dépit des potentialités humaines et scientifiques que recèle le monde arabe et l'augmentation de ses actifs circulants".

