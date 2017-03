Algérie: La perpétuation des sacrifices des martyrs est "la voie à suivre"

Bechar — Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a appelé, lundi à Bechar, à perpétuer les sacrifices consentis par les martyrs et la concrétisation de leur idéal.

La perpétuation des sacrifices consentis par les martyrs et la concrétisation de leur idéal est "la voie à suivre" pour que l'Algérie demeure un pays "digne et fort", a affirmé le ministre lors d'une rencontre sur la vie et l'œuvre du Colonel Lotfi.

"La perpétuation du sacrifice suprême consenti par les 1,5 million de martyrs de la Révolution du 1er novembre 1954 et la concrétisation de leur idéal, inspirera dans l'édification d'un pays fort et stable dont pourront jouir ses citoyens", a-t-il souligné.

"Nous commémorons ce jour le 57ème anniversaire de la mort au champ d'honneur du Colonel Lotfi et ses compagnons (27 mars 1960) lors de la bataille de Djebel Bechar", et le sacrifice de ce martyrs et de ses compagnons doit être une source d'inspiration pour la consécration des valeurs de la démocratie et l'intensification des efforts pour le développement socio-économique et culturel du pays", a-t-il indiqué devant un parterre de responsables nationaux et locaux de l'Organisation nationale des moudjahidine, de l'organisation national des enfants de Chouhada, ainsi que de citoyens de la wilaya.

Le ministre des moudjahidine, présent à Bechar pour présider les festivités commémoratives du 57ème anniversaire de la mort au champ d'honneur du colonel Lotfi, de son adjoint le commandant Farradj et de deux autres martyrs, à savoir Braik Ahmed et Zaoui Ahmed, a estimé que ces martyrs sont morts en héros pour que l'Algérie soit libre et indépendante.

Auparavant, le ministre en compagnie des autorités civiles et militaires de la wilaya, ainsi que de moudjahidine et citoyens, a présidé une cérémonie de recueillement avec dépôt de gerbes de fleurs au site de "Djebel Bechar" ou sont morts en martyrs le colonel Lotfi, commandant de la wilaya V historique, et ses trois compagnons.

M. Zitouni a, par la suite, procédé à l'inauguration d'une bibliothèque communale au profit des habitants du quartier de Bechar-Djedid au sud de la commune de Bechar.

Cette structure de lecture publique, qui dispose d'un fond de 10.500 ouvrages, a été réalisée conjointement par les secteurs de la culture et des collectivités locales pour plus de 26 millions DA, au titre du renforcement des établissements de lecture publique et des activités culturelles dans les groupements urbains à travers le pays, selon des responsables de la commune de Bechar.

Le ministre a ensuite donné le coup d'envoi d'une rencontre sur la vie et l'œuvre politique et militaire du Colonel Lotfi, animée par plusieurs historiens et chercheurs locaux.

Zitouni préside les festivités du 57e anniversaire de la mort du martyr colonel Lotfi

Le ministre des moudjahidine, Tayeb Zitouni, a présidé lundi les festivités marquant le 57ème anniversaire de la mort au champ d'honneur du colonel Lotfi et de ses compagnons (27 mars 1960) à "Djebel Bechar", à quelques encablures au sud de la ville éponyme.

Le colonel Dghine Boudghene Bénali dit Lotfi, commandant de la plus vaste wilaya de l'organisation territoriale du FLN-ALN, à savoir la Wilaya V, ainsi que ses trois fidèles compagnons, les martyrs Mohamed Laoudj dit Farradj, commandant-adjoint de la Wilaya V, Ahmed Braik et Cheikh Zaoui, gardes du corps du colonel, sont tombés au champ d'honneur, les armes à la main, au cours de cette bataille dont les faits seront racontés après l'indépendance par le défunt moudjahid Aïssa Laroussi, blessé et fait prisonnier au cours de cette bataille, selon un document de l'ONM.

C'est dans une région connue pour son passé glorieux que naquit, le 5 mai 1934 Dghine Boudghene Benali à El-Kalaâ, l'un des quartiers de l'historique ville de Tlemcen, au sein d'une famille modeste et nationaliste.

Il accéda à un âge précoce à l'école primaire de cette ville et obtint son certificat d'études en 1948, avant de poursuivre ses études dans une autre école à Oujda (Maroc) et y obtient un autre certificat.

Cette école, bien que sous contrôle de l'administration française, a forgé la personnalité du jeune Benali et éveillé tôt sa conscience révolutionnaire ainsi que celle de tous les Algériens l'ayant fréquenté.

Lotfi, adolescent, avait un penchant pour la littérature et l'art révolutionnaires et plus particulièrement pour l'écrivain égyptien Mustapha Lotfi El-Menfaloti d'où son nom de guerre pendant la révolution armée, lorsque, plus tard, il sera investi de responsabilités militaires.

Dghine Boudghene Benali rejoignit les rangs de la glorieuse armée de libération nationale (ALN) en 1955 et ses activités débutèrent au sein de la section de Maghnia relevant de la zone d'Oran, et fut chargé d'organiser la section 4 en qualité de secrétaire du chahid capitaine Si Djaber, alors commandant de la section.

Quelques mois plus tard, il est chargé par le défunt colonel Abdelhafid Boussouf, en 1956, de l'organisation politique de la section 3 dans la ville de Tlemcen.

Lotfi axa son discours sur les monstruosités, et autres bavures commises par les colonialistes à l'encontre des Algériens et notamment lors des funérailles du médecin algérien Benaouda Benzerdjeb, pour accabler davantage l'administration française et créer les cellules secrètes du FLN dans la ville de Tlemcen.

Il fut ensuite chargé d'organiser, avec ses compagnons, le travail révolutionnaire dans la zone de Béchar, avant de se porter volontaire pour l'ouverture d'un front au sud algérien où il a causé d'énormes dégâts à l'armée française. Il fut nommé, début 1957, responsable de la zone huit (sud-ouest) avec le grade de capitaine.

En reconnaissance à son rôle à la tête de cette zone dans l'organisation de la lutte armée, il fut désigné membre du commandement de la Wilaya historique V, sous les ordres du colonel Boussouf.

Une fois que le colonel Houari Boumediene succéda à Abdelhafid Boussouf à la tête de la Wilaya V et fut désigné chef d'état-major du front ouest, Lotfi fut nommé, en mai 1958, à la tête de cette même Wilaya V, avec le grade de colonel. Il devient ainsi membre du conseil national de la révolution Algérienne (CNRA), selon le document historique de l'ONM à Bechar.