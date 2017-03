Algérie: Aïn Témouchent - Un millier d'ouvrages proposés au festival "Lire en fête"

Ce rendez-vous culturel coïncidant avec la période des vacances scolaires attire de nombreux enfants et parents. Il comprend, en outre, l'animation de cinq ateliers thématiques dédiés, entre autres, à lecture, à l'écriture de contes et au dessin.

Au cours de la cérémonie d'ouverture de cet événement, près de 200 livres ont été distribués à titre gracieux aux enfants présents, et ce, "dans le but d'encourager cette catégorie à la lecture", a souligné la commissaire du festival.

L'enfance constitue le champ d'intérêt principal de cette édition comprenant, entre autres, des livres à caractère scolaire, des dictionnaires et des contes, en plus des oeuvres littéraires, a expliqué la commissaire du festival, Samira Belbachir.

