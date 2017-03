Burkina Faso: Attaque de la poudrière de Yimdi - 22 ex-RSP à la barre

Comparaissent le sergent Sanou Aly et 21 autres, accusés de complot militaire, désertion à… Plus »

On retrouvera au prétoire un avocat comme Me Michel Traoré qui avait déjà officié lors du procès de la tentative d'attaque de la MACA.

Lors d'une conférence de presse donnée le 23 janvier 2017, l'état-major général des armées a annoncé que l'attaque de la soute faisait partie d'un complot plus vaste qui consistait pour les ex-RSP à se procurer des armes afin d'attaquer par la suite la MACA en vue de libérer les généraux (Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé) qui y sont détenus.

Les ratissages menés dans la foulée par les forces de défense et de sécurité ont permis d'alpaguer 11 personnes, notamment dans un village voisin de Yimdi et au quartier Kourittenga de Ouagadougou.

Le 22 janvier 2015, Ouagadougou s'est réveillée au son des bruits de bottes du côté de Yimdi. Et comme une traînée de poudre, on a appris que c'est la poudrière de cette localité située à la sortie ouest de la capitale qui a été prise pour cible par un commando constitué d'éléments de l'ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP). Le bilan officiel a fait état d'un blessé parmi les gardes de la poudrière et d'armes emportées.

C'est ce matin que s'ouvre au tribunal militaire de Ouagadougou le procès du dossier de l'attaque de la poudrière de Yimdi. 22 accusés défileront à la barre pour répondre des chefs d'accusation de complot militaire, désertion à l'étranger en temps de paix, détention illégale d'armes à feu, violences et voies de faits, etc.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.