Algérie: Affaires religieuses - Un projet de loi sur la lutte contre l'extrémisme et la dérive confessionnelle

Il a précisé également qu'un observatoire national de la référence religieuse sera créé et sera considéré comme un centre de recherche animé par une élite composée d'intellectuels et d'universitaires.

Il a indiqué que la Constitution algérienne "garantit la liberté du culte et la pratique des rites religieux mais interdit dans le même temps, l'exploitation de la religion à d'autres fins", soulignant que la société algérienne avait sa "référence religieuse et ne veut en aucune manière, être impliquée dans les tiraillements doctrinaux".

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et du Waqf, Mohamed Aissa, a annoncé lundi à Alger, l'élaboration d'un projet de loi sur la lutte contre l'extrémisme et la dérive confessionnelle.

