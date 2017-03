Compte tenu des questions importantes inscrites à l'ordre du jour dudit dialogue, le Représentant spécial souhaite que tous les acteurs socio-politiques gabonais s'y engagent de bonne foi, afin d'en faire un forum exemplaire susceptible d'ouvrir davantage l'espace démocratique et de déboucher sur des réformes tendant à la consolidation de l'Etat de droit et à la réconciliation nationale au Gabon. »

Le Représentant spécial a multiplié au cours des derniers mois des démarches allant dans ce sens, en discutant notamment avec les différentes parties prenantes, en particulier le gouvernement, la majorité présidentielle et l'opposition ainsi que la société civile, les jeunes et les femmes.

A la veille du Dialogue national initié par le pouvoir gabonais en place, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies a délivré un message hier lundi 27 mars 2017. Cette déclaration fait suite à la situation de malaise et de mal être qui prévaut actuellement au Gabon. Le Chef de l'Unoca, dans sa déclaration, appelle à un dialogue inclusif et apaisé.

Copyright © 2017 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.