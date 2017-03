Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le marché Mbenseke Nouvelle Cité et ses réalités

Le rendement de même est intact pour les vendeurs, a-t-il été rapporté aux fins limiers. En diagonale du cimetière de Mbenseke, c'est le point-chaud de toutes les activités commerciales de ce lieu de commerce. Les vendeuses viennent de quelques coins situés à proximité dudit cimetière notamment, Mitendi et Kivula. Pour elles, jusqu'à ce jour, le rendement reste sur la même échelle d'égalité avant la prédominance du roi dollars sur les francs congolais. La vente des bananes, des oranges, des piments, des cannes à sucre, du pondu et du vin de palme bat encore record dans ce marché. En dépit de ces derniers, les restaurants communément appelés "Malewa", ne sont pas en reste.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.