Congo-Kinshasa: Centre Wallonie Bruxelles - Le prix Zamenga décerné à Serge Tshamala

Le prix Zamenga est conçu par le label ALEF, une structure qui œuvre pour la promotion de la littérature. Le tout premier lauréat de cette nouvelle marque littéraire a été récompensé par les organisateurs le samedi 25 mars dernier au Centre Wallonie Bruxelles. Les membres du jury se sont réjouis d'abord du nombre des participants à ce concours.

L'enjeu du concours du prix Zamenga était simplement de rédiger une œuvre littéraire du genre "nouvelle". Il a été lancé au mois de novembre de l'année dernière par ALEF que dirige l'honorable Serge Mabe. C'est Monsieur Serge Tshamala qui a remporté, finalement, la palme. Le lauréat est professeur de Français au collège Boboto dans la commune de la Gombe et il n'en revenait pas. Sa nouvelle a porté le titre de "l'os de l'albinos". Prenant la parole, il a rendu d'abord grâce à Dieu qui, tout au long de cette épreuve, l'avait assisté et lui a superbement inspiré la thématique qu'il a pu développer.

Mais, Serge Tshamala n'était pas le seul à monter au podium pour recevoir le prix. Mademoiselle Lauriane Matondo et maréchal Ahongo ont reçu respectivement, le 3 et le 2ième prix Zamenga. Signalons, également, que les membres du jury dirigé par Jean-Claude Ntwala et Yolande Elebe ont nominé 8 participants sur 200, mais seulement, les 3 nommés ont pu obtenir le prix Zamenga pour cette année 2017 en cours. Bien avant la remise du prix, le célébrant du jour, Richard Ali, avait accordé la parole à Catherine Brahy, la déléguée de la délégation Wallonie Bruxelles, pour souhaiter à l'assistance la bienvenue. Par la suite, le professeur Ngomba-Binda de l'Université de Kinshasa a pris la parole pour expliquer en bref au public la contribution de Zamenga dans la littérature Congolaise.

Cet éminent professeur a noté que l'illustre auteur a beaucoup contribué pour l'émergence de la littérature Congolaise. « Zamenga est l'auteur le plus connu, je connais au moins plus de 40 ouvrages qu'il a écrits. Même mon maître Mudimbe n'est pas connu comme cette icône de la littérature congolaise. Le choix de l'institution du prix qui porte son nom, est un choix judicieux car, il demeure jusque-là, l'auteur le plus édité et réédité de la RDC », a-t-il déclaré. Il a également loué l'initiative des organisateurs d'avoir pensé d'honorer l'un des leurs. « Nous sommes ici, pour honorer l'un d'entre nous. N'attendons pas que les Français viennent le faire à notre place », a-t-il martelé.

Juste après l'intervention de Ngomba-Binda, l'assistance a été également éblouie par deux exposés tirés des œuvres de Zamenga. Les deux exposés ont été exécutés par deux charmantes demoiselles, respectivement de l'ITC Matonge et du Lycée Molende. L'activité s'est clôturée dans une ambiance amicale, les gagnants ont reçu symboliquement les livres. Quant à la remise du prix, Serge Mabe a signalé qu'il s'effectuera autour d'un repas. Question de resserrer davantage les liens amicaux entre les amis de la littérature.