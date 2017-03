Congo-Kinshasa: Journée internationale de l'eau - Kinshasa / La facturation de la Régideso pose problème

Un locataire d'une parcelle dans la commune de Ngaliema, lui, est estomaqué de voir dans leur parcelle où il n'y a que deux petites maisons, la Régideso facturer la consommation d'eau d'une somme en francs congolais équivalent à 50$ chaque mois. Est-ce, sur base de l'index prélevé ou par quartier ? S'interroge-t-il sans réponse. Plusieurs personnes interrogées en cette journée internationale de l'eau n'apprécient pas la qualité des services leur rendus par la Régie de distribution d'eau de la République Démocratique du Congo. De leur côté, pour leur défense, certains agents de la Régideso incriminent la vétusté de la tuyauterie et l'expansion sans commune mesure de la Ville-Province de Kinshasa qui fait que leur société n'est pas en mesure de desservir tous les coins et les recoins de la capitale. Ils en appellent à l'intervention du Gouvernement.

« L'eau c'est la vie », dit-on. Dans la Ville-province de Kinshasa, la pénurie d'eau potable est monnaie courante. Les populations de tous les coins de la capitale se plaignent de plus en plus des services leurs rendus par la Régideso. Pourtant, régulièrement, les factures de consommation de cette denrée de première nécessité sont déposées chaque mois dans chaque foyer au taux croissant. Cette situation déstabilise le panier de la ménagère de nombreuses familles.

