Congo-Kinshasa: Pollution sonore à Kinshasa - Bandalungwa / Bars et terrasses pointés du doigt

Cela est connu de tous ! La Ville-Province de Kinshasa est le carrefour des cultures tant congolaises qu'africaines. Mais, un problème se pose du point de vue sonore, surtout dans les heures avancées de la nuit. Si pour les hommes et femmes d'affaires, les communes les plus habitées de la ville sont les mieux indiquées pour tenir des espaces de vente des boissons alcooliques, les populations environnantes, elles, sont d'un avis assez contraire, à cause des nuisances sonores dont sont coupables ces terrasses et bars de Kinshasa.

A Bandalungwa, une des municipalités chaudes de Kin La belle, à la question de savoir qui met en péril la quiétude des kinois la nuit, la réponse est toute faite : les Bars, Terrasses et autres cadres d'ambiance.

A Kinshasa, la population aime se divertir. Curieusement, il n'y a plus de limite. Pour la population amoureuse du climat d'accalmie, les bars et terrasses constituent, depuis un laps de temps, un obstacle au bien-être de la santé des citoyens. Dans les communes qui regorgent les Terrasses et Bars les plus fréquentés de la capitale, la population environnante vit la calamité alors que se divertir doit contribuer très largement au bien-être d'une personne. Fort malheureusement, le cas des résidants de la commune de Bandalungwa devient un obstacle de taille, au bon fonctionnement de l'ouïe.

Interrogé par les journalistes, un jeune habitant du quartier Bisengo s'est exprimé en ces termes : « nous savons tous qu'après une semaine emplie des travaux acharnés, un divertissement sain s'impose pour la plupart, mais qu'à cela ne tienne, ces parties de plaisir ne doivent pas pour autant devenir un obstacle au bon repos d'autres personnes, car par-dessus tout, cela est une pollution sonore que nous font vivre ces bars et terrasses du coin », a-t-il souligné.

Difficile de trouver des gens qui répètent tous les mêmes propos dans ces coins de la ville. Car, d'un côté les voisins de ces espaces accusés de nuisance sonore, ne voit que d'un mauvais œil la musique non-stop proposée par les terrasses. De l'autre, les habitués des rentrées tardives les jugent de sauvetage car, ce sont ces mêmes bruits, qui crient de partout, qui, les permettent d'éviter le danger, par rapport à d'autres communes où à cause du calme permanent, les clochards imposent leurs lois tous les soirs. Ils estiment être mieux placés, affirme Salomon Bakajika, habitant du quartier Bisengo de cette même commune.

Cette commune qui a vu naître des étoiles de la musique congolaise à l'instar de JB Mpiana et Werrason, est habituée à l'ambiance dans son quotidien. Lui demander de s'en défaire est d'une impossibilité remarquable. D'où, pour à la fois sauver des vies, ce qui doit être de toute évidence la priorité de tous et se divertir, les patrons des bars et terrasses doivent faire jouer la musique à un niveau de volume responsable.