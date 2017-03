Congo-Kinshasa: Kinshasa - L'épopée des taxis-motos !

Si, la plupart des Kinois semblent l'apprécier, ce n'est pourtant pas tous. Avec leur popularité, les taxi-moto présentent aussi plusieurs inconvénients. C'est beaucoup plus les jeunes qui en sont fans. Et plusieurs perdent la vie en y montant.

Et dans ces endroits-là, il y a une forte activité des Taxi-motos. Tels qu'à Kimbwala, Malueka, Lemba Imbu, Lutendele, Tshikapa et tant d'autres lieux... M. Guy, un habitant de l'Ozone, dit que : «depuis l'arrivée des wewa, il ne prend plus les taxis. Parce qu'avec ses activités quotidiennes, la moto est plus pratique, surtout au moment des embouteillages».

Wewa qui signifie «toi» en tshiluba, est le surnom attribué à tous les motocyclistes de la ville parce que la plupart sont Luba. Actuellement, à Kinshasa, la population préfère la moto à d'autres moyens de transport parce que, pour elle, celle-ci est rapide et passe partout. Surtout en cas d'urgence et aussi après la pluie, elle est beaucoup sollicitée.

Un nouveau moyen de transport en commun appelé communément «wewa», a conquit les cœurs des kinois. Avec celui-ci, les embouteillages n'ont plus d'impact. Dans une Ville où le transport en commun a toujours posé problème, à cause de la pluralité des habitants ainsi que du mauvais état de plusieurs routes, les taxi-motos sont venus faciliter la population.

