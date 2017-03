Congo-Kinshasa: Pénurie d'eau et vétusté des tuyaux - Kinshasa / La Régideso interpellée par des kinois!

Consommons uniquement de l'eau portable pour éviter le choléra, c'est là le thème opté pour célébrer l'eau tant à l'occasion de la journée internationale de l'eau qu'au courant de toute l'année. C'est donc la 24ème commémoration. A la perche des journalistes, les habitants de diverses contrées de la Ville-Province de Kinshasa ont tout dit sur leur situation combien calamiteuse.

En somme, ils en veulent à la Régie de distribution de l'eau -Régideso-, entreprise publique détenant le monopole du dispatching de cette denrée vitale sur toute l'étendue de la RDC et donc aussi à Kinshasa. Outre cet aspect, il a été évoqué la qualité la mauvaise qualité de l'eau que fournirait, d'après des kinois, la Régideso.

Nombre d'entre eux se plaignent des mauvais mécanismes qu'utilise la Régideso, dans le traitement d'eau et l'entretien de tuyau, qui, aujourd'hui, pour eux, sont à la base des nombreuses maladies, entre autres, le choléra. M. David Otshudi, un habitant de la commune de Kinshasa a déclaré : "l'eau de la Régideso n'est plus cette eau qu'on a tous consommée depuis notre jeune âge". "L'écoulement de l'eau sale dans nos robinets reflète l'image de la Régideso par ces tuyaux rouillés, qui quand la Régideso relance de l'eau après une coupure, refoulent des rouilles et celui-ci serait à la base de nombreuses maladies infectieuse et transmissible développées par des kinois ", poursuit-il.

La réhabilitation et intervention des agents expérimentés de la Régideso dans des quartiers en carence d'eau et ceux où les installations de la Régideso est périmée sont vivement souhaitées par la population. M. Lukasa Teddy s'est plaint de la disparition à fleur d'âge de son neveu suite à la consommation d'eau polluée à la place de l'eau de la Régideso parce que cette dernière était devenue rare. "Si la Régideso disposait des canalisations d'eau partout, aujourd'hui, l'épidémie du choléra n'aurait pas touché la Ville ", s'est exclamé un quidam. "Avec une réserve d'eau douce quasi inépuisable, il est étonnant de voir l'accès à l'eau et la consommation d'une bonne eau devenir un luxe pour les congolais, en général, les kinois, en particulier ", a crié un autre croisé dans les artères de la capitale du Congo-Kinshasa. Fort de toute la série de réprimandes formulées tant aux autorités de la Régideso qu'à ceux qui gèrent l'Etat au niveau provincial et national, un appel commun de tous les interviewées ressort. Ils ont été tous appelés à accomplir ce pourquoi ils sont payés.