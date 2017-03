Congo-Kinshasa: Journée mondiale de l'eau - Quartier Musangu / Une carence d'eau qui inquiète !

L'eau est mise à la portée de tous mais pour y accéder, il faut payer un montant de 50 FC par bidon. Ce montant est invariable, c'est-à-dire, ça ne dépend pas de la grandeur du récipient. Ce payant parce que cet argent permet d'entretenir l'environnement et même le forage dans le but qu'il soit toujours propre pour éviter des maladies dues à la mal propriété.

Je dirai oui parce que l'eau provient du sous sol, mais aussi une eau qui est naturelle parce qu'elle provient d'une roche. Elle est plus potable que l'eau de la Régideso car, elle est entretenue par des infirmiers qui sont non loin du forage, qui veillent à ce qu'elle soit propre. Donc, cette eau est potable pour répondre à ta question.

Le forage n'est ni l'œuvre d'une organisation publique, ni de l'ONG, ni d'un financement des députés, ni de l'Etat mais une organisation interne de l'implication active des occupants du quartier émise par moi qui vous parle, dans le but de réduire la distance que nos enfants et nos femmes effectuaient pour puiser de l'eau.

Je dirai tout d'abord que nous ici dans ce quartier Musangu, nous n'avons pas des robinets proprement dit car, la Régideso, chez nous n'en tenons pas compte. Car si seulement et si nous demeurons dans cette allure d'attente de la Régideso, on risquerait d'attendre longtemps, et cette attente n'aboutira également à rien ou à aucune solution. Mais pour revenir à votre question, je dirai qu'ici dans ce quartier, nous utilisons l'eau du forage, de la source.

Le quartier Musangu est situé dans la commune de Mont-Ngafula, précisément vers l'arrêt télécom. Ce quartier de la Ville-Province de Kinshasa fait face à beaucoup de problèmes dont la pénurie en eau. Car, il n'y a pas d'eau fournie par la Régideso. Sur ce, Mr Lambert Deps, un des habitants du quartier, a construit un puits de forage dans le but de permettre à la population d'accéder facilement à cette denrée rare. Aux prises d'avec des journalistes, l'homme a tout dit. Ci-dessous, veuillez lire in extenso, l'interview.

