Congo-Kinshasa: Afin de prendre en charge leur foyer - Kintambo / Garçons-pères cireurs envahissent le rond-point magasin !

Les quelques-uns de cireurs qui jonchent le long de l'arrêt de bus Mimoza sont dans la plupart des natifs de la commune de Ngaliema, plus particulièrement du quartier Kauka. Interrogés par les journalistes, ils ont avancé qu'ils n'ont pas d'autres choix dès lors qu'ils sont devenus parents. Ils profitent alors de cirer les chaussures. C'est avec pleine confiance à eux-mêmes qu'ils se livrent à cette activité sans peur, ni honte d'être vus par leurs amis et connaissances.

A Kintambo magasin, il y a floraison de jeunes cireurs qui, tout au long de la journée, s'adonnent à cette débrouille pour ne serait-ce qu'arriver à nourrir leur foyer. A l'issue d'une enquête minutieuse menée auprès de cette catégorie de personnes, il s'est avéré étonnamment que bon nombre d'entre eux ont soit un enfant et d'autres une femme grosse et un autre enfant à côté.

