Congo-Kinshasa: Représentativité et géopolitique - Lomami / Les jeunes songye dénoncent leur marginalisation !

Dans un mémo adressé au Chef de l'Etat, les jeunes songye, ressortissants de la province de la Lomami, dénoncent leur mise à l'écart. Car, ne participant pas du tout à la gestion de la chose publique. En d'autres termes, l'absence de songye aux Gouvernements, dans les Entreprises Publiques et/ou Régies Financières...

Le même peuple, disent-ils, est également mis à l'écart au niveau de la Diplomatie. Ils en appellent au Président de la République, au chef de la délégation de l'UE/RDC, à la MONUSCO, à la SADC, au Rassemblement, à la Majorité Présidentielle, au Mécanisme national de suivi de l'Accord d'Addis-Abeba etc., pour que cette injustice soit réparée.

MEMORANDUM DES JEUNES SONGYE RESSORTISSANTS DE LA PROVINCE DE LOMAMI ADRESSE AU PRESIDENT DE LA RD. CONGO A KINSHASA/GOMBE

A son Excellence Monsieur Joseph KABILA, Président de la République Démocratique du Congo, Garant de la paix et de la sécurité nationale à Kinshasa/Gombe

(Avec l'expression de nos hommages les plus déférents)

Excellence,

Nous, Jeunes Songye Ressortissants de la Province de la LOMAMI vivant à Kinshasa, en Provinces et ceux de la Diaspora, avons remarqué qu'en des sacrifices consentis pendant la guerre d'agression Rwando-burundaise de 1998-2000, laquelle guerre avait été stoppée par la bravoure des Songye, le peuple auquel nous appartenons n'a pas été récompensé, ne jouissant pas des fruits de sa résistance et se voit exclu de participation à la gestion de res publica. Ce qui traduit le non-respect du principe de la représentativité et de la géopolitique.

Nous demandons au Président de la République chargé de l'Accord global et inclusif, au chef de la délégation de l'UE/RDC, à la MONUSCO, à la SADC, au Rassemblement, à la Majorité Présidentielle, au Mécanisme national de suivi de l'Accord d'Addis-Abeba etc. de nous aider afin que nous obtenions gain de cause. Voilà pourquoi nous utilisons respectueusement ce moyen que nous estimons légal pour exprimer notre déception pour les faits ci-dessous.

Le peuple lomamien en général et particulièrement les Songye ne participent pas à la gestion de la chose publique, c'est-à-dire son absence aux Gouvernements, aux Entreprises Publiques et/ou Régies Financières par rapport aux ressortissants d'autres provinces ;

Le même peuple est également mis à l'écart au niveau de la Diplomatie et pour plus de précision n'a pas vraiment d'Ambassadeurs et cela depuis plus de dix ans ;

Le peuple lomamien de manière générale et les Songye en particulier, constatent encore cette exclusion dans les domaines suivants : Education, précisément dans les zones éducationnelles telles que prévues dans la nouvelle configuration des Provinces, dans la Magistrature, dans la Santé, dans les Etablissements Publics, etc.

Le peuple lomamien en général et les Songye en particulier, pour vous rafraichir la mémoire, vous avaient massivement voté lors des élections présidentielles et législatives organisées par la CEI et la CENI en 2006 et 2011, parce qu'en ce temps-là, ses représentants avaient bien joué leur carte en influençant d'une manière ou d'une autre le vote en votre faveur. Nous demandons par la même occasion à la CENI d'implanter beaucoup de bureaux d'enrôlement et de vote pour pallier à la carence de 2011 où les gens partaient pour voter à 45 km ou plus.

Le peuple lomamien dans l'ensemble et singulièrement les Songye se voient exclus de participer aux Gouvernements Matata 2 et Badibanga, comme s'ils n'avaient pas des têtes pensantes et comme si ce peuple n'avait pas non plus de projets de développement de sa Province de Lomami.

Eu égard à ce qui précède, nous, Ressortissants de la Province de Lomami, toutes tendances confondues et les jeunes Songye en particulier de toutes les provinces de la RD. Congo et ceux de la Diaspora, conscients non seulement de la marginalisation, mais et surtout du non-respect de la géopolitique ou de la représentativité dont on parle tout le temps, mais qui n'est pas d'application.

Vu que le peuple lomamien, en général, et les Songye, en particulier, sont méconnus, oubliés, ignorés voire minimisés par les politiciens congolais, qui recourent à lui seulement pendant la période électorale afin de se faire élire et exercer le mandat du peuple en se servant eux-mêmes sans chercher à résoudre les problèmes socio-politico-économiques de celui-ci.

Depuis 2001 jusqu'en 2016 que le Président Joseph Kabila est au pouvoir, aucune route n'a été construite, aucun hôpital n'a été construit, aucun pont n'a été jeté et aucune école primaire ni secondaire sur les 5000 écoles promises par le Gouvernement Matata Mponyo n'a été construite dans cette province, en dépit du principe de la modernisation comme cela a été réalisé dans d'autres provinces telles Kinshasa, Bandundu, Katanga, Maniema, Province-Orientale...

Conscients de l'exclusion du peuple lomamien de la gestion de la chose publique tant au niveau gouvernemental que des Entreprises Publiques, Etablissements publics, Régies financières, Diplomatie, etc.

Vu l'abandon total du peuple en question tant de la part de certains de ses leaders lomamiens que des autorités au niveau national, décidons ce qui suit :

Nous demandons au Président de la République de se rappeler des promesses faites au peuple lomamien lors des élections de 2006 et 2011 ;

Nous demandons la prise en compte de ce peuple guerrier, solidaire et hospitalier qui a sauvé le pays plus de deux fois de l'envahissement Rwando-Burundais et qui est payé en monnaie de singe au lieu d'être récompensé pour sa bravoure et son soutien au Gouvernement.

Nous exhortons les autorités au respect du principe de la représentativité ou de la géopolitique afin de préserver l'unité, la quiétude, la paix et le développement sur toute l'étendue du territoire national parce qu'il n'y aucune province qui prévaut par rapport aux autres ;

Nous demandons au Premier ministre et Chef du Gouvernement de veiller au respect de la représentativité et de la géopolitique tant au sein du Gouvernement que des entreprises publiques, établissements publics et régies financières et de rétrocéder les 40% des recettes prévues pour les provinces afin que celles-ci assurent tant soit peu leur développement à la basa ;

Nous souhaitons que le Ministère chargé de la Reconstruction oriente plus les projets de développement dans les nouvelles provinces pour leur faciliter le décollage au lieu de s'intéresser aux anciennes provinces déjà bien installées ;

Notre souci est que les Autorités Politico-administratives prennent leurs responsabilités en mains en développant la province de manière impartiale dans tous les territoires qui composent cette dernière au lieu d'être préoccupées par autre chose. Pour ce qui concerne la Province de LOMAMI, pour plus de précision, nous trouvons dans le chef-lieu de la Province plusieurs têtes d'érosions qui coupent la ville de Kabinda. Quant à Mwene-Ditu, Ngandajika, Lubao, etc. il y a un problème d'accessibilité qui rend la desserte agricole difficile ;

Du reste, nous demandons à tous les Ressortissants lomamiens de rester unis comme un homme pour défendre notre province de LOMAMI parce que celle-ci ne se développera qu'avec le concours de ses filles et fils pleins de conscience, de créativité, d'abnégation afin d'être la tête et non la queue.

Espérant que notre requête retiendra votre particulière attention, nous vous prions de croire, Excellence Monsieur le Président de la République, en l'expression de notre haute considération.

Fait à Kinshasa, le

