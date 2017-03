Congo-Kinshasa: Ancien Secrétaire Exécutif de la CIRGL - Ntumba Lwaba lance «Debout Congolais pour Bâtir»

La prise de conscience, la détermination, le courage, le souci de dénoncer le mal, l'engagement citoyen, le dévouement, la sincérité, le souci du bien-être et du mieux être de la population congolaise, l'alternance démocratique et le respect des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont des valeurs à cultiver pour la reconstruction et le redressement du niveau de vie des congolais. C'est le credo de Ntumba Lwaba, ancien Secrétaire Exécutif de la CIRGL. Il l'a fait savoir le samedi, 25 mars 2017, lors du lancement de son mouvement citoyen appelé «Debout Congolais pour Bâtir».

Prenant conscience de la montée en puissance des diverses crises en RDC, les conflits récurrents à l'Est de la RDC, les discussions stériles entre classes politiques : MP et Opposition, le chômage et la dévaluation de la monnaie locale, le Professeur Ntumba Lwaba Alphonse s'est décidé de présenter publiquement son Mouvement citoyen dénommé « Débout Congolais pour Bâtir » (DBC). L'ancien Secrétaire Exécutif de CIRGL envisage mener des actions concrètes en faveur de la démocratie congolaise. Il compte travailler pour la paix en RDC, combattre les antivaleurs, résoudre les questions épineuses, en proposant certaines politiques de lutte contre les causes de l'insécurité qui bloquent le développement du pays et le plonge dans une nouvelle crise.

Bref, Ntumba Lwaba veut valoriser les cultures et les civilisations de la République Démocratique du Congo, s'engager résolument pour l'alternance pacifique au pouvoir d'Etat, du sommet à la base.

En effet, le patron du DBC s'est montré le plus solidaire en cherchant l'unité autour du mouvement Debout Congolais pour Bâtir. Il invite quiconque est intéressé, de le rejoindre, pour travailler main dans la main, en vue d'apporter le changement et le bonheur aux Congolais de la RDC. «L'union fait la force », a-t-il soutenu.

En définitive, Il encourage la médiation et félicite la détermination des Evêques Catholiques de la CENCO, dans la conduite des discussions au Centre Interdiocésain.

Par ailleurs, il compatit à la souffrance de la population. C'est inhumain et il faut arrêter de faire souffrir la population, a-t-il indiqué. Du budget de la République, il déplore sa cure d'amaigrissement, en lieu et place de sa révision à la hausse.

Animé par l'amour patriotique, le Président du « Débout Congolais pour Bâtir » (DBC) recommande la prise de conscience patriotique et la bonne volonté de la classe politique congolaise aux discussions sur les arrangements particuliers.

Seule la bonne volonté politique peut apporter un soulagement à la souffrance atroce du peuple, a-t-il fait savoir.