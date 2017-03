Ile Maurice: Peine capitale - dans le couloir de la mort

Le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, a convoqué les parties et membres de l'opposition ce mardi 28 mars… Plus »

Il a été libéré en février 2011, à l'âge de 80 ans. Après plus d'un quart de siècle d'incarcération. Depuis, Roger France Pardaillan de Boucherville n'a plus remis les pieds dans une prison. Lui, qui a pendant un temps été dans le couloir de la mort, avait souvent pensé qu'il finirait ses jours entre les quatre murs de la prison centrale. «Je suis content de retrouver ma liberté. Je n'ai pas dormi tellement j'étais heureux. Je n'avais plus espoir que cela arrive un jour», avait-il déclaré lors de sa libération.

«Le couloir de la mort» sont des mots tirés du livre Cell 2455 Death Row, dont l'auteur est Caryl Whittier Chessman, un condamné à mort. Il avait passé 11 ans et 10 mois en cellule avant d'être tué dans une chambre à gaz, le 2 mai 1960. Ce couloir est en fait le temps passé en prison, entre le moment de la condamnation par une cour de justice et le jour de l'exécution.

Aussitôt que la trappe s'ouvre, le condamné n'a plus pied. Il est suspendu dans le vide. L'extrémité supérieure de sa moelle épinière est arrachée et il meurt rapidement. Seule la partie supérieure de son corps est visible, la moitié inférieure se balance dans l'air, au sous-sol...

En général, deux bourreaux prennent place dans la chambre de la mort. L'un grimpe sur une petite échelle pour passer la cagoule sur le visage du condamné et la corde autour de son cou. L'autre utilise un levier pour activer le mécanisme de la trappe où se tient le condamné. Cette trappe est d'une dimension d'environ 30 pouces de large et 48 pouces de longueur.

La pièce est petite ; d'une longueur d'environ 90 pouces et d'une largeur de 60 pouces. Mais ce qui saute aux yeux, ce sont les «machines» de mort. Des chaînes sont suspendues en haut de la potence. Elles servent à ajuster la corde et le nœud autour du cou du condamné. Il y a du cuir autour du nœud, afin de ne pas le blesser indûment.

J'ai peur. Au fur et à mesure que je m'approche de la porte derrière laquelle se trouve l'échafaud, les battements de mon cœur s'accélèrent. J'ai du mal à respirer. J'ai la nausée. Impossible de ne pas me glisser dans la peau d'un condamné à mort. Il n'y aura pas de sursis...

Je suis à la prison centrale de Beau-Bassin. La chambre où se trouve l'échafaud est située sous l'une des tours de surveillance. Pour y avoir accès, je passe une première porte qui me mène vers 18 marches situées entre deux murs. L'un est en pierre taillée et l'autre en béton.

Faut-il ou non réintroduire la peine de mort ? Pour le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et une bonne partie des parlementaires, la réponse est oui. Surtout à l'intention des «marchands de la mort», c'est-à-dire les trafiquants de drogue. Alors que le débat fait rage, pénétrons à l'intérieur du couloir de la mort.

