Ile Maurice: Metro Express - Une grève envisagée par le front commun national

Le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, a convoqué les parties et membres de l'opposition ce mardi 28 mars… Plus »

Salim Muthy a aussi mis l'accent sur le coût du projet. Les intervenants et autres membres ne comprennent pas pourquoi le gouvernement actuel a décidé d'engager une telle somme dans ce projet alors que Maurice fait face à d'autres problèmes. «Les Mauriciens ont des problèmes d'eau, de pauvreté et de chômage, surtout parmi les jeunes. Pourquoi ne pas injecter l'argent public dans des solutions à ces problèmes», se demande-t-il.

Le front commun national présidé par le syndicaliste Salim Muthy a tenu une première réunion ce lundi 27 mars au Centre Marie Reine de la Paix, à Port-Louis. Plusieurs parties prenantes, des représentants de la société civile, des représentants du secteur du transport en commun - dont United Bus Service (UBS) et Rose-Hill Transport (RHT) -, ainsi que des habitants de Pailles et de La Butte ont répondu présents.

