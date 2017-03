Madagascar: « Mifampitantana » au Palais des Sports - Tenues, coiffure et maquillage orchestrés par Malala & Holy

Lors de ces retrouvailles, les deux amies se sont changées douze fois. Douze tenues imaginées et cousues par Holy Harinjato. « Nous les avons consultées : sur les tissus qu'elles n'appréciaient pas, les coupes et découpes qu'elles affectionnaient particulièrement... puis nous nous sommes attelées à la tâche. Nous avons dû faire de nombreux essais avant d'arriver au résultat que vous avez pu apprécier au Palais des Sports », relate Holy. Malala n'a eu qu'à s'inspirer des tenues pour la coiffure. Et la magie a opéré, puisque le public était sous le charme. Et ce sera encore probablement le cas puisque, Bodo & Poopy comptent continuer leur route en France au mois de mai.

Derrière un grand homme, il y a une femme et derrière Bodo & Poopy, il y a Malala & Holy. Belles ? Ceux qui ont assisté à leur spectacle au Palais des Sports le 19 mars dernier ont trouvé qu'elles l'étaient. La plupart ont également trouvé que leurs tenues de scène étaient tout simplement originales. Aujourd'hui, les deux chanteuses révèlent que c'est grâce à Naly de Bel'hair Mode et Beauté & Holy Harinjato de Holy Oly création, qui ont tout orchestré.

Bodo et Poopy, pendant la mise en beauté par Naly et toute son équipe au Bel'hair mode.

