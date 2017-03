Madagascar: Informatiques et bureautiques - Le Trophée du meilleur revendeur Microsoft à Nexthope.

Tsilavo Ranarison, CEO de Nexthope, recevant le trophée du meilleur revendeur des solutions Microsoft.

Fort de ses 125 collaborateurs composés d'experts et techniciens certifiés. Nexthope est sans conteste le leader de son secteur à Madagascar.

Ils sont environ 200 revendeurs Microsoft sur le marché local. Preuve que la distribution de produits informatiques et bureautiques est un marché extrêmement concurrentiel à Madagascar. Ce qui n'a pourtant pas empêché Nexthope d'émerger du lot en décrochant le trophée du meilleur revendeur de la marque Microsoft à Madagascar.

Verticalisation. Le jeune Tsilavo Ranarison, CEO de Nexthope a reçu le trophée des mains de Yogin Varma représentant d'Elytis, le distributeur régional de Microsoft, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée la semaine dernière à l'Ibis Hôtel. Un moment de réjouissance pour le personnel de Nexthope qui s'est fait très rapidement un nom dans le domaine des solutions réseaux et télécom. Et qui, par la suite, s'est fixé une stratégie de verticalisation en étendant ses domaines d'activités avec toujours le même credo d'apporter une innovation sur le marché. C'est ainsi que Nexthope a lancé en fin 2015, son département microinformatique et bureautique. Une nouvelle équipe qui a rapidement relevé le défi en investissant énormément sur l'acquisition de compétences techniques et commerciales et qui s'est surtout démarquée grâce au niveau de qualité des services avant et après-vente que Nexthope possède déjà dans son ADN dans le domaine très exigeant des télécoms.

Ambassadeur. Une qualité de service qui fait, en tout cas, le bonheur des utilisateurs qui ont plus que jamais confiance en Nexthope. En effet , les solutions Microsoft fournies par Nexthope portent sur les cœurs des infrastructures informatiques des clients, notamment les systèmes d'exploitation Windows Server. Mais les solutions utilisateurs représentent aussi une part très importante. Pour ne citer, entre autres, que Windows 10 et le pack office comme Word, Excel, Powerpoint... . Et plus récemment Office 365 dorénavant disponible sur le marché malgache après des mois d'attente.

En tout cas, Nexthope propose à sa clientèle une gamme de produits et services de qualité. Raison pour laquelle, les opérateurs télécom, les banques, les compagnies minières, et pétrolières, les call center et les entreprises de distribution lui confient la mise en œuvre et la maintenance de leurs infrastructures technologiques et système d'information. Les ministères et les organismes internationaux font également recours aux services de Nexthope. Une entreprise malgache qui n'est pas à son premier coup de maître en matière de récompense internationale. Faut-il en effet rappeler que Nexthope a été déjà récemment sacré meilleur fournisseur de solutions HP. Une accumulation de certification qui fait qu'en seulement cinq ans d'existence, Nexthope est devenu l'ambassadeur de confiance des constructeurs et éditeurs tels que Microsoft, Dell, VMware, NetApp, Odoo, Ericsson, Alcatel et Ruckus...