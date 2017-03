Congo-Kinshasa: Échec sur l'arrangement particulier - Le Rassemblement se prononce mardi

Pour Geneviève Inagosi, «les négociations sont permanentes» et qu'un consensus est toujours possible.

«Nous avons fait tout ce qui était possible pour essayer de trouver une solution à cette crise. Comme vous le savez, cette crise est due au fait qu'on n'a pas respecté la constitution et on n'a pas organisé les élections. Nous sommes allés le plus loin que pouvait se permettre la compréhension de la chose politique », a indiqué Félix Tshisekedi.

Que compte faire le Rassemblement de l'opposition après l'échec des discussions sur les modalités d'application de l'accord du 31 décembre? Félix Tshisekedi, président de cette plate-forme, a promis une réponse ce mardi 28 mars. Lundi soir, il a pris acte de l'abandon de la médiation des évêques catholiques, qui n'ont pas réussi à concilier les points de vue divergents de la majorité et de l'opposition sur le mode de désignation du Premier ministre et du président du Conseil national de suivi de l'accord.

