Congo-Kinshasa: Les évêques mettent fin à leur médiation, sans arrangement

Selon lui, la CENCO n'attend pas conduire les bons offices indéfiniment et en appelle à l'implication personnelle et à la responsabilité du chef de l'Etat pour «la mise en œuvre rapide» de l'accord de l'accord de la Saint sylvestre.

A la clôture des discussions, le président de la CENCO, Mgr Marcel Utembi, l'a reconnu: les résultats obtenus «sont loin de satisfaire la population », indexant « le manque de bonne volonté politique et l'incapacité des acteurs politiques et sociaux de trouver un compromis».

Pas non plus d'accord sur la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord (CNSA), poste autrefois attribué au leader de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, décédé a Bruxelles début février.

Les évêques catholiques de la RDC qui assuraient depuis décembre 2016 la médiation entre le pouvoir et l'opposition pour définir les modalités de la cogestion du pays pendant la transition ont annoncé lundi 27 mars la fin de leur mission sans être parvenu à concilier les deux parties. Aucun compromis n'a été trouvé sur le mode de désignation du premier ministre qui doit être issu de l'opposition comme le prévoit l'accord signé le 31 décembre dernier entre la majorité et l'opposition.

