Madagascar: Conférence des ordres de santé - « Nous respectons les serments donnés »

« Les responsabilités qui incombent aux médecins et personnel de la santé ne sont pas aisées. À tel point qu'il arrive que certains patients guérissent et d'autres, malheureusement, non ». Ce sont là les propos recueillis dans un communiqué émanant de la confédération des ordres de santé face à la situation de mauvaise passe que ce domaine a récemment vécue.

Dans ledit communiqué, la confédération explique que : « tous ses membres respectent les serments qu'ils ont effectués et qu'ils mettent la vie en priorité des priorités sans distinction de race, de classe sociale, ou encore de religion ». La confédération déplore également la poursuite continuelle des attaques proférées contre les médecins et personnels de la santé, surtout les menaces de vindictes populaires que ledit personnel subit dans des émissions de radio et télévision. Ce à quoi, la confédération répond à un appel au dialogue.

Réels. Les diverses accusations continuent d'être portées contre les médecins et le personnel de la santé. Il ne faut pourtant pas oublier que de telles situations surviennent, dans la majeure partie des cas, de faits réels vécus par les patients, ou encore des membres de leurs familles. Cela ne devrait toutefois pas constituer un prétexte pour mettre tous les médecins dans le même sac, car certains d'entre eux remplissent bien leur rôle.