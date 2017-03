Madagascar: Une commémoration sous haute surveillance

Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive et préfèrent prendre les devants, en mettant en garde les éventuels fauteurs de trouble lors de la journée du 29 mars. Le ton utilisé par les hauts gradés en uniforme et par le préfet était presque martial lors de la conférence de presse qu'ils ont donnée hier à la gendarmerie d'Ankadilalana.

Le 29 mars est une journée de recueillement et de souvenirs et les Malgaches se retrouvent unis dans cette commémoration. De nombreuses entités ont décidé de le célébrer par des manifestations et cette détermination inquiète le pouvoir qui craint des débordements. En fait, ce dernier n'a aucune confiance dans ces rassemblements qui peuvent se transformer en mouvements de protestation. Comme il en a l'habitude, le régime préfère montrer ses muscles et pour dissuader ceux qui sont tentés de manifester, il met en avant ses militaires qui menacent les fauteurs de trouble. Cette réaction est tout à fait normale dans le contexte actuel, car la population est actuellement à bout de nerfs et c'est comme d'habitude par la force qu'on l'oblige à se tenir tranquille.

La majorité d'entre elles s'est résignée et n'a pas l'intention de braver l'interdiction faite. Mais, il existe un noyau dur de manifestants qui vont oser montrer leur désapprobation. Les manifestants du Magro ont affirmé haut et fort qu'ils feraient de ce 29 mars une journée historique pour leur mouvement. Nul ne sait s'il s'agit d'un effet d'annonce et qu'ils resteront dans leur lieu de rassemblement. Mais les mises en garde du CRGN s'adressent d'abord à eux. En principe, les partisans de l'ancien président Marc Ravalomanana sont des gens sensés et non des va-t-en guerre. Normalement, donc, aucun incident ne devrait se produire, mais cependant, nul n'est à l'abri des provocations.