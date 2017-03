Madagascar: Secteur du tourisme - Vers la création d'une commission d'arbitrage

L'association des Tours Opérateurs Professionnels de Madagascar (TOP) va célébrer son 26e anniversaire le 31 mars 2017 au CCI Ivato.

Fondée par une dizaine de Tours Opérateurs réceptifs en 1991, cette association compte actuellement 60 membres répartis dans tout Madagascar. « Notre mission étant d'accompagner les membres pour promouvoir et vendre la destination Madagascar à travers leurs produits respectifs. Cette mission représente un enjeu majeur pour le développement du secteur du tourisme face aux problèmes causés par la dégradation de l'environnement et la mondialisation », a expliqué Hely Rakotomanantsoa, la présidente de l'association TOP lors d'une conférence de presse organisée hier à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo.

Plus-value. « Avant, la communication primitive par BLU, télégrammes et fax rendait le service d'un TO incontournable. L'évolution technologique a ensuite bouleversé le marché du tourisme et la façon de travailler des opérateurs réceptifs. Aujourd'hui, toute personne désirant voyager a la possibilité d'organiser lui-même son séjour via le web. Du coup, le métier d'un TO a changé. Et sa raison d'être a été remise en question. Quelle plus-value les réceptifs offrent-ils encore ? », se demande-t-elle. Face à cette situation, l'association TOP ne cesse de se professionnaliser afin de se démarquer des autres Tours Opérateurs réceptifs.

Tirage de tombola. Et à part la consolidation de ses acquis depuis ses 25 ans d'existence, elle prévoit de créer une commission d'arbitrage pour le secteur du tourisme. « Une convention entre la Fédération des Hôteliers et de Restaurateurs de Madagascar (FHORM), la Fédération Nationale des Guides, le TOP et la compagnie Air Madagascar, sera bientôt signée », a annoncé Hely Rakotomanantsoa. « Cela consiste à mettre en place une base solide commune et à instaurer des règles claires permettant entre autres, de régler des litiges entre les parties », a-t-elle enchaîné. Par ailleurs, de nombreuses formations thématiques seront organisées cette année au profit des membres. Et en revenant sur la célébration du 25e anniversaire de l'association, un buffet gastronomique sera offert dans le cadre d'une ambiance très animée par des artistes de renom. « Il y aura également des remises de trophées et de certificats ainsi que le tirage de tombolas », a-t-elle conclu.